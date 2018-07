Hamburg (dpa) - Nach dem erneuten Zuschauerrekord plant Veranstalter Volker Wulff das Programm beim deutschen Spring- und Dressur-Turnier zu erweitern. Nach seinen Angaben kamen von Donnerstag bis Sonntag etwa 87 000 Interessierte in den Derby-Park im Hamburger Stadtteil Klein Flottbek. Im Vorjahr war bereits mit cirka 84 000 Besuchern eine Bestmarke aufgestellt worden.

"Wir wollen den Mittwoch zu einem vollwertigen Veranstaltungstag machen. Wir werden das Programm umgestallten", sagte Wulff am Sonntagabend nach Abschluss der 86. Auflage. Am ersten Tag des Traditionsturniers ist der Eintritt bislang frei. Bis auf das Eröffnungsspringen finden nur kleinere Springen und Prüfungen für Amateure statt.

Wulff spekuliert unter anderem darauf, dass zu der weltweit am höchsten dotierten Springsport-Serie, der Global Champions Tour, künftig auch Mannschafts-Wettbewerbe gehören. Serienchef Jan Tops bemüht sich derzeit beim internationalen Reitverband FEI um die Einführung einer Team-Trophy.

Hamburg ist seit 2008 eine Station auf der Global Champions Tour. Mittlerweile ist die Hansestadt auch die einzige in Deutschland. Das Springen wird einen Tag vor dem berühmten Spring-Derby am Sonntag als Großer Preis von Hamburg entschieden. In diesem Jahr wurden für die Prüfung 300 000 Euro ausgeschüttet. Die Gesamtdotierung des Derbys lag erstmals bei 905 000 Euro.

