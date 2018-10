Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Mittwoch die Vorbereitungen auf das letzte Saisonspiel beim SV Darmstadt 98 aufgenommen. Nach dem trainingsfreien Dienstag musste Coach Ewald Lienen neben den schon länger fehlenden Profis Markus Thorandt und Ante Budimir auch auf Sören Gonther und Sebastian Schachten verzichten. Das Quartett arbeitete im Kraftraum und ließ sich behandeln. Philipp Ziereis absolvierte ein reduziertes Programm, teilte der FC weiter mit. Die Hamburger treten am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellenzweiten Darmstadt an und wollen den Klassenverbleib sichern.

Mitteilung FC St. Pauli