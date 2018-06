Hamburg (dpa/lno) - Eishockey-Torhüter Maximilian Franzeb erhält bei den Hamburg Freezers einen Profivertrag. Der 18 Jahre alte Keeper war beim Nachwuchs des Clubs aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in der abgelaufenen Saison ein wichtiger Rückhalt. Der Keeper bekommt "als erster eigener Nachwuchsspieler einen Profivertrag bei den Freezers", teilte der DEL-Club dazu am Donnerstag mit.

Am Abend zuvor war Andreas Mattner auf der Mitgliederversammlung des Vereins als Präsident wiedergewählt worden. Der 54-Jährige geht damit in seine bereits zehnte Amtszeit. Ebenfalls in seinem Amt bestätigt wurde Vizepräsident Reiner Brüggestrat. Dem Präsidium gehören zudem Freezers-Geschäftsführer Uwe Frommhold, Geschäftsstellenleiter Thomas Bothstede und Thorben Jeß, der Leiter Sponsoring, an.

Mitteilung Hamburg Freezers