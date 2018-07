Hamburg (dpa) - Die Europaminister- und Bevollmächtigten der Bundesländer kommen heute zu Gesprächen in Hamburg zusammen. Im Mittelpunkt steht die Rede des estnischen Staatspräsidenten Toomas Hendrik Ilves über "Sicherheit in Europa". Weitere Themen sind die europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik, das geplante Freihandelsabkommen TTIP der EU mit den USA sowie das Europäische Jahr der Entwicklung 2015. Es ist die abschließende Konferenz unter der Leitung Hamburgs. Nach einem Jahr gibt die Hansestadt zum 30. Juni den Vorsitz an Hessen weiter. Dazu wird symbolisch die Glocke übergeben.