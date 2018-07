Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag den estnischen Präsidenten Toomas Hendrik Ilves im Rathaus der Hansestadt empfangen. Hamburg ist die letzte Station des viertägigen Deutschlandbesuches der estnischen Delegation. Nach der Eintragung ins Goldene Buch sollte Ilves als Ehrengast der in Hamburg tagenden Europaministerkonferenz eine Rede über die Sicherheitslage in Europa halten. Anschließend wollte Ilves die Veranstaltung "Estland - digitaler Vorreiter in der EU" in der Handelskammer und das Unternehmen Kühne & Nagel besuchen. Am Montag hatte Bundespräsident Joachim Gauck den estnischen Präsidenten in Berlin empfangen, am Mittwoch begrüßte ihn Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) in Kiel.