Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Zum 22. Deutschen Mühlentag werden heute Tausende Besucher im Norden erwartet. Mit Ausstellungen, Führungen, Präsentationen und Verkostungen will die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung über die historischen Bauwerke und das Müllerhandwerk informieren. Von der mit Wasser betriebenen "Buttermühle" in Langballig nahe der dänischen Grenze bis zur Windmühle "Glück Zu" in Hamburg-Bergedorf werden 55 der rund 120 noch erhaltenen Wind-, Wasser- und anderen historischen Mühlen im Norden ihren Besuchern einen Einblick in historische Techniken geben. Bundesweit sollen mehr als tausend Mühlen ihre Pforten öffnen.

