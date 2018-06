Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV kann sich auf seine Fußballfans verlassen. Innerhalb von 40 Stunden waren sämtliche 57 000 Tickets für das Relegations-Heimspiel des norddeutschen Bundesliga-Dinos gegen den Karlsruher SC (Donnerstag, 20.30 Uhr) vergriffen. "Ihr seid der Wahnsinn!", teilte der in 52 Jahren noch nie aus der 1. Liga abgestiegene HSV am Pfingstmontag via Twitter mit. Wenige Stunden später gab der HSV bekannt, dass das Kontingent von rund 3 500 Karten für das zweite Duell innerhalb von etwa einer Stunde vergriffen war.

Erst am Samstag hatte der Nordclub dank des eigenen 2:0-Erfolgs über den FC Schalke 04 und der Schützenhilfe von Hannover 96 gegen den SC Freiburg (2:1) noch den Sprung auf den Relegationsplatz geschafft. Nun trifft der Bundesliga-16. HSV am Donnerstag und am kommenden Montag (jeweils 20.30 Uhr) auf den Zweitliga-Dritten KSC.

HSV via Twitter