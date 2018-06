Hamburg (dpa/lno) - Vor rund 4000 Fans hat der britische Popsänger Olly Murs am Dienstagabend in der Hamburger O2 World den Auftakt seiner Deutschlandtour gefeiert. Der 31-Jährige begrüßte seine überwiegend jungen Fans in der gut gefüllten Arena mit den Worten "Ich habe euch vermisst, Deutschland". Gleich darauf brachte er die Masse mit seinem Auftakt-Hit "Heart Skips a Beat" zum Tanzen. 90 Minuten lang sang der Musiker neben bekannten Hits auch Lieder aus seinem neuen Album "Never Been Better". Als nächstes spielt der Brite in Oberhausen (27. Mai) und zum Abschluss in München (3. Juni).