Hamburg (dpa) - Die deutsche Schiffbauindustrie kommt am Mittwoch in Hamburg zu ihrer Jahrestagung zusammen. Bei der Vorstellung des Jahresberichts wollen Präsidium und Geschäftsführung des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) auch über die aktuellen Entwicklungen in der Branche informieren. Der Schiffbau steht in Deutschland im Schatten anderer exportorientierter Industriebranchen wie zum Beispiel der Automobilindustrie, dem Maschinenbau oder der Chemie. Der globale Marktanteil liegt bei 1,0 bis 1,5 Prozent, weit abgeschlagen hinter den drei großen Schiffbaunationen China, Korea und Japan. In einigen Nischenmärkten, speziell Kreuzfahrtschiffe und Mega-Jachten, gehören deutsche Werften jedoch zur Weltspitze.

Ausgabe 1/2015 der Verbandzeitschrift "Schiffbauindustrie" mit Marktinformationen