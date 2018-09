Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Die HSH Nordbank hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres in der Gewinnzone gehalten. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 234 Millionen Euro, das sind 34 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Konzernergebnis nach Steuern ging um vier Prozent auf 206 Millionen Euro zurück, teilte das Institut am Freitag in Hamburg mit. Dabei habe die Bank die erstmals erhobene europäische Bankenabgabe von 40 Millionen Euro bereits im ersten Quartal voll berücksichtigt, ebenso wie 14 Millionen Euro für die Einlagensicherung. Die Bank halte an ihrem Ziel fest, auch im Gesamtjahr schwarze Zahlen zu schreiben.