Hamburg (dpa/lno) - Zum zweiten Mal binnen drei Wochen haben bewaffnete und maskierte Männer einen Hamburger Supermarkt ausgeraubt. Zwei Unbekannte bedrohten die 19-jährige Kassiererin am Donnerstagabend mit einer Pistole und erbeuteten rund 200 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. "Ob es die gleichen Täter waren, muss noch ermittelt werden", sagte eine Polizeisprecherin. Wie bei der Tat am 8. Mai überfielen zwei Männer den Supermarkt im Stadtteil Eimsbüttel in den Abendstunden. Die dunkel gekleideten Täter konnten nach dem Überfall flüchten, elf Streifenwagen suchten erfolglos nach ihnen. Die Kassiererin sowie eine 21-jährige Angestellte erlitten einen Schock und mussten ins Krankenhaus.

Pressemitteilung der Polizei