Hamburg (dpa/lno) - Bei einem blutigen Streit ist ein 43 Jahre alter Mann am Samstag in Hamburg-St. Pauli durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Nach Zeugenaussagen war er mit einem 47-Jährigen in Streit geraten, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Im Verlauf des Streits habe der Ältere plötzlich mit einem Messer auf den am Boden sitzenden 43-Jährigen eingestochen und ihn unter anderem am Bauch und der Oberlippe verletzt. Während das Opfer in ein Krankenhaus gebracht wurde, flüchtete der Täter. Nach ihm wird gefahndet. Lebensgefahr für das Opfer habe nicht bestanden, sagte der Sprecher. Die Hintergründe des Streits liegen im Dunkeln.