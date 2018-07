Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Grüne wählen heute eine neue Parteispitze. Gut drei Monate nach der Bürgerschaftswahl tritt die bisherige Landesvorsitzende Katharina Fegebank nicht mehr an. Sie ist seit kurzem Wissenschaftssenatorin in der Koalition mit der SPD. Für die Nachfolge bewerben sich die 31-jährige Anna Gallina und die 46 Jahre alte Sava Stomporowski. Auch für die meisten anderen Vorstandsposten wird es Kampfkandidaturen geben. Der Landesverband hat derzeit etwa 1600 Mitglieder. Zu der Versammlung werden um die 250 Teilnehmer erwartet. Bei der Bürgerschaftswahl am 15. Februar hatte die Partei 12,3 Prozent der Stimmen bekommen.

