Hamburg (dpa/lno) - Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist auch im Mai leicht zurückgegangen. Insgesamt waren 73 524 Hamburger arbeitslos, das waren 422 oder 0,6 Prozent weniger als im Monat zuvor, teilte die Agentur für Arbeit am Dienstag in der Hansestadt mit. Auch im Jahresvergleich betrug der Rückgang 0,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich von 7,6 auf 7,5 Prozent. Von einer fehlenden Dynamik auf dem Hamburger Arbeitsmarkt könne trotzdem keine Rede sein, erklärte der Chef der Arbeitsagentur, Sönke Fock. Im Gegensatz zu den Flächen- und Küstenländern profitiere Hamburg nur wenig von dem klassischen Saisongeschäft in den Bereichen Tourismus, Gastronomie, Baugewerbe oder Obst- und Gemüseanbau.