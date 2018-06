Seevetal (dpa/lno) - Drei als Paketzusteller verkleidete Räuber haben in Seevetal (Kreis Harburg) eine 76-Jährige in ihrer Wohnung überfallen. Sie sprühten der Seniorin Pfefferspray ins Gesicht, schlugen und fesselten sie. Als ein 78 Jahre alter Bekannter der Frau während des Überfalls am Montag zufällig an der Tür klingelte, fesselte das Trio ihn ebenfalls und entwendete seine Armbanduhr. Die drei Ganoven flüchteten, als Nachbarn auf das Poltern aufmerksam geworden waren und nach dem Rechten schauen wollten. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, konnten die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 19 und 21 Jahren vorläufig festgenommen werden. Gegen die jungen Männer aus Hamburg wird wegen schweren Raubes ermittelt.