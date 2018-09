Hamburg (dpa/lno) - Nach dem geglückten Klassenverbleib haben sich die meisten Profis des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV in den Urlaub verabschiedet. Während Trainer Bruno Labbadia und der Vorstand in dieser Woche über die nötigen Personalentscheidungen beraten, geht die Saison für vier Nationalspieler noch ein paar Tage weiter.

Die Schweizer Johan Djourou und Valon Behrami, der Kroate Ivica Olic und der Ungar Zoltan Stieber spielen noch für ihr Heimatland, ehe auch für sie Erholung ansteht. Die Pause ist wegen der Europameisterschaft 2016 allerdings kurz: Am 1. Juli ist der offizielle Trainingsauftakt im Volkspark, einen Tag vorher stehen Leistungstests an.

Ob Behrami dann noch dabei ist, scheint fraglich. Zwar hat der Schweizer noch einen Vertrag bis 2017, ist aber im Team umstritten. Labbadia hatte den defensiven Mittelfeldakteur in der entscheidenden Saisonphase nicht berücksichtigt, obwohl der 30-Jährige nicht weniger angeschlagen gewesen sein soll als in den Wochen zuvor. Dass sich Behrami einen Tag nach dem entscheidenden Relegationsspiel des HSV in Karlsruhe (2:1) fit meldete, um für die Schweiz zu spielen, stützt die Annahme, dass sich die Wege nach nur einem Jahr trennen könnten.

Zumal der klamme Club die Kaderkosten von 52 auf 40 Millionen drücken will und muss. Behrami zählt zu den Topverdienern und könnte dem HSV auch eine stattliche Ablöse einbringen. Umgekehrt sollen vor allem ablösefreie Kicker kommen. Der uruguayische Rechtsverteidiger Damian Suarez (FC Elche), das türkische Stürmertalent Batuhan Altintas (Bursaspor), der schon Fotos im HSV-Dress ins Internet stellte, und Angreifer Admir Mehmedi vom SC Freiburg gelten als Kandidaten.

Mitteilung Hamburger SV