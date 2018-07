Hamburg (dpa) - Der städtische Strom- und Gasanbieter Hamburg Energie will nach drei erfolgreichen Geschäftsjahren in Folge im kommenden Jahr die Verluste aus den Gründungsjahren wettgemacht haben und dividendenfähig werden. "Wir wollen im Jahr 2016 die Anlaufverluste getilgt haben und darüber dividendenfähig werden", sagte Geschäftsführer Michael Beckereit am Donnerstag. Insgesamt habe Hamburg Energie mit rund 100 000 Kunden bei einem Umsatz von 242,5 Millionen Euro 2014 rund 1,3 Millionen Euro erlöst. In diesem Jahr rechnet Beckereit mit einem Gewinn in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. In den Gründungsjahren 2009 bis 2011 hatte das Unternehmen einen Gesamtverlust in Höhe von 6,4 Millionen Euro eingefahren.