Düsseldorf/Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Julian Koch verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wechselt vom Bundesligisten FSV Mainz 05 an den Rhein. Die Mainzer hatten Koch noch in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an den Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehen, wo er zu den Leitungsträgern zählte.

In Düsseldorf erhält der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur einen Vertrag bis 2018, teilte die Fortuna am Freitag mit. "Mit Julian Koch konnten wir einen hoch talentierten Spieler für die Fortuna gewinnen", sagte Düsseldorfs Trainer Frank Kramer.

Mitteilung Fortuna Düsseldorf