Hamburg (dpa/lno) - Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben sich mit einem Last-Minute-Sieg aus der Saison verabschiedet. Vor 7402 Zuschauern bezwangen die Hanseaten am Freitag den VfL Gummersbach mit 32:31 (13:21). Kevin Herbst erzielte fünf Sekunden vor Schluss den umjubelten Siegtreffer. Beste Werfer waren Kentin Mahé (10/3) für Hamburg sowie Raul Santos (8/2) für Gummersbach.

Damit beendet der HSV, der am vergangenen Sonntag beim 26:45 in Lemgo eine historische Auswärtsniederlage hinnehmen musste, die Serie auf dem neunten Platz. Schlechter waren die Norddeutschen zuletzt in der Spielzeit 2005/06.

Die personell gebeutelten Gastgeber, bei denen sich vor dem Spiel auch noch Rückraumschütze Alexandru Simicu abmeldete, hatten gegen den wiedererstarkten Altmeister zunächst immense Probleme. Die Abwehr hatte keinen Zugriff und der Angriff agierte zu ideenlos. Dazu wurden klarste Gelegenheiten ausgelassen. Schon in der ersten Halbzeit verwarfen Torsten Jansen und Mahé je einen Siebenmeter.

Nachdem beim 16:25 (39.) die höchste Heimpleite der Clubgeschichte gedroht hatte, starteten die Hamburger eine furiose Aufholjagd, glichen in der 59. Minute zum 31:31 aus. Dann hielt Schlussmann Max-Henri Herrmann einen Siebenmeter von Santos und Herbst traf.

