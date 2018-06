Hamburg (dpa/lno) - Anhänger der pro-kurdischen türkischen Oppositionspartei HDP haben am Samstag in Hamburg gegen einen Anschlag auf eine HDP-Kundgebung in Diyarbakir protestiert. Dort waren am Freitagabend nach jüngsten Angaben drei Menschen getötet worden. Die Polizei in Hamburg sprach von etwa 700 Teilnehmern, die sich in Altona versammelt hatten und zur Sternschanze zogen. Die Kundgebung verlaufe friedlich, sagte ein Polizeisprecher.