Hamburg (dpa/lno) - 300 Kurzfilme aus mehr als 40 Ländern: Das Internationale Kurzfilmfestival in Hamburg zeigt von diesem Dienstag (9. Juni) an zum 31. Mal aktuelles Filmschaffen. Fünf Wettbewerbe stehen dabei bis zum 15. Juni auf dem Programm, teilten die Veranstalter mit. Aus 6000 Einreichungen aus mehr als 70 Ländern wählten Sichtungsteams die Beiträge dafür aus. Zu den Vorführungen in sechs verschiedenen Kinos, im Festivalzentrum und unter freiem Himmel erwarten die Veranstalter insgesamt rund 16 000 Besucher. Ebenfalls in diesen Tagen flimmert das Mo&Friese-Kinderkurzfilmfestival speziell für Kinder und Jugendliche über die Leinwand.

