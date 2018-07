Hamburg (dpa/lno) - Opernstar Plácido Domingo (74) hat auch seinen zweiten Auftritt in Hamburg aus dringenden familiären Gründen abgesagt. Eigentlich wollte der Sänger am Mittwoch, 10. Juni, in der Wiederaufnahme von Verdis "Simon Boccanegra" unter der musikalischen Leitung von Simone Young an der Staatsoper auftreten. Für Domingo übernimmt wieder der Bariton George Gagnidze die Titelpartie, der schon bei der Premiere am 7. Juni eingesprungen war, teilte die Staatsoper am Montag mit. Auf Facebook hatte Domingo mitgeteilt, dass er bei seiner kranken Schwester in Boston im Krankenhaus sei. Der Sänger konnte bereits Gastengagements am Londoner Royal Opera House und an der Wiener Staatsoper nicht wahrnehmen.

