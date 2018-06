Berlin (dpa/lno) - Eishockey-Nationalstürmer David Wolf will sich trotz seines ausgelaufenen Vertrags bei den Calgary Flames weiter in Nordamerika durchsetzen. "Mein Plan ist es, weiterhin in der NHL zu spielen", sagte der frühere Hamburg-Profi der Fachzeitschrift "Eishockey News" (Dienstag).

Nur viermal war der 25-Jährige in seiner Debütsaison in der nordamerikanischen Profiliga zum Einsatz gekommen. Vorwiegend lief er in der zweitklassigen AHL für die Adirondack Flames auf. Im vergangenen Sommer hatte der Angreifer die Hamburg Freezers verlassen und in Calgary vorerst für ein Jahr unterschrieben.

"Die Flames dürfen überhaupt noch nicht mit mir verhandeln", antwortete Wolf auf die Frage, ob der Vertrag verlängert werden könnte. "Ich warte einfach ab, was mir angeboten wird." Freezers-Trainer Serge Aubin schloss "Stand heute" aus, dass Wolf im Sommer nach Hamburg zurückkehrt.