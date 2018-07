Hamburg (dpa/lno) - Ein Bagger hat am Dienstag in Hamburg-Barmbek bei Erdarbeiten eine Gasleitung beschädigt und damit eine Evakuierung der benachbarten Häuser ausgelöst. Rund 70 Anwohner hätten ihre Wohnungen während der Abdichtungsarbeiten an der Gasleitung vorsorglich verlassen müssen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Gefahr sei aber relativ rasch gebannt gewesen.