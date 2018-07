Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Streiks bei der Post auch im Norden auf Brief- und Paketzusteller ausgeweitet. Sie rief am Mittwoch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 750 Zusteller zur unbefristeten Arbeitsniederlegung auf. Seit Montagnachmittag sind nach Verdi-Angaben bereits 1100 Mitarbeiter aus den Briefzentren im Ausstand.

"In den betroffenen Zustellgebieten werden solange keine Briefe und Pakete ausgeliefert, bis sich die Deutsche Post AG mit Verdi einigt", kündigte der Verdi-Landesfachbereichsleiter Postdienste Nord/Hamburg, Lars-Uwe Rieck, am Mittwoch an.

Die Post betonte am Mittwoch, dass die Auswirkungen für die Kunden aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen weiterhin gering seien. Insgesamt würden bundesweit 88 Prozent der Briefsendungen sowie rund 93 Prozent der Paketsendungen ihre Empfänger pünktlich erreichen, erklärte ein Postsprecher. Er erklärte auch, dass die Paketzentren derzeit nicht betroffen seien.

Hauptstreitpunkt im Tarifkonflikt ist die Ausgründung von 49 regionalen Paketgesellschaften. Verdi will erreichen, dass deren mehr als 6000 Paketboten nicht nach den niedrigeren Tarifen der Logistikbranche bezahlt werden, sondern wieder nach dem Haustarif der Post.