Hamburg (dpa/lno) - Auf einem Recyclinghof in Hamburg-Kleiner Grasbrook ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war am Mittwochabend mit 50 Mann und zwei Löschzügen im Einsatz, wie ein Sprecher sagte. Ein etwa acht bis zehn Meter hoher Schrotthaufen sei in Brand geraten. Menschen seien nicht gefährdet.