Hamburg (dpa/lno) - Eine Woche vor dem Start in die neue Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der FC St. Pauli den spanischen Erstligisten Rayo Vallecano am Hamburger Millerntor. Mit dem Spiel gegen den Verein aus der Primera Division am 18. Juli (15.30 Uhr) wird die Saison offiziell eröffnet. Wie der Kiez-Club am Mittwoch dazu weiter mitteilte, werden Kapitän Sören Gonther und seine Mitspieler den Fans für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.

Mitteilung FC St. Pauli