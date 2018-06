Hamburg (dpa/lno) - Sieben Hockey-Nationalteams nutzen das Hamburg Masters in diesem Sommer zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft Ende August in London. Die deutschen Herren treten vom 30. Juli bis 2. August auf der Anlage des Uhlenhorster HC gegen Belgien, England und Spanien zu einem Vier-Länder-Turnier an. Bei den Damen wird nach Belgiens Absage auf einen Turniermodus verzichtet. Die Auswahl von Bundestrainer Jamilon Mülders bestreitet stattdessen Länderspiele in der Hansestadt gegen Schottland und Spanien, teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) dazu am Mittwoch mit.