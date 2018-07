Hamburg (dpa/lno)- Grausamer Zwischenfall im S-Bahnhof: Ein 42 Jahre alter Mann ist an der Hamburger S-Bahnstation Reeperbahn auf die Gleise gestürzt und von einer S-Bahn überrollt worden. Er starb am Dienstagabend noch am Unfallort, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Nach der Auswertung der Videoüberwachung und der Befragung von Zeugen gehen die Ermittler davon aus, dass es ein Unfall war. Der S-Bahnverkehr wurde für 75 Minuten eingestellt.

Mitteilung der Polizei