Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Verfassungsschutz hat im vergangenen Jahr einen massiven Anstieg der Salafisten in der Hansestadt registriert. So sei die Zahl der Unterstützer des bewaffneten Dschihad im vergangenen Jahr von 70 auf 240 gestiegen, die Zahl der zur salafistischen Szene gerechneten Personen insgesamt habe sich von 240 auf 400 erhöht, sagte Verfassungsschutzchef Torsten Voß am Donnerstag bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichts 2014. Ein Grund dafür sei, dass der Verfassungsschutz die Szene im Sommer 2014 deutlich intensiver in den Blick genommen habe. Auf der anderen Seite sei aber auch eine stärkere Radikalisierung vor allem junger Erwachsener festzustellen gewesen. Im Bereich des Links- und Rechtsextremismus habe es dagegen 2014 nur geringe Veränderungen geben.