Stuttgart (dpa/lno) - Tennisprofi Tommy Haas hat bei seinem Comeback in Stuttgart das Viertelfinale verpasst. Der 37-Jährige unterlag am Donnerstag bei dem Rasen-Turnier auf dem Weissenhof dem Australier Bernard Tomic nach 76 Minuten 6:7 (6:8), 2:6. Haas hatte nach mehr als einem Jahr Pause wegen seiner vierten Schulteroperation am Dienstag mit einem Sieg gegen den Kasachen Michail Kukuschkin eine erfolgreiche Rückkehr gefeiert. Der Hamburger Mischa Zverev dagegen erreichte etwas überraschend das Viertelfinale. Der Qualifikant besiegte den Italiener Andreas Seppi 6:2, 6:4.

