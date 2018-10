Hamburg (dpa/lno) - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall gegen mehrere parkende Autos gefahren und in einem Vorgarten gelandet. Der 48-Jährige war am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, prallte er gegen zwei parkende Autos und fuhr anschließend frontal gegen einen Baum in einem Vorgarten. Die parkenden Wagen wurden durch den Aufprall in zwei weitere geparkte Autos geschleudert. Der 48-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Polizeimeldung