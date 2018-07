Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Verbraucherzentrale gehört zu den Finanzmarktwächtern in Deutschland und nimmt Versicherungen unter die Lupe. Am Donnerstag stellt sie gemeinsam mit Bundesverbraucherminister Heiko Maas ihre Arbeit vor. Dieses Frühwarnsystem für dubiose Angebote bei Finanzprodukten und für das Einkaufen im Internet war im März gestartet. "Wir werden damit in Zukunft "schwarze Schafe" auf den Märkten schneller identifizieren", erhofft sich der SPD-Politiker. Sein Ministerium fördert die Verbraucherzentralen dazu mit 5,6 Millionen Euro pro Jahr bis Ende 2017. Erste Ergebnisse werden im zweiten Halbjahr 2015 erwartet.

In den Beratungen der Verbraucherschützer gab es nach ihren Angaben im vergangenen Jahr 110 000 Fälle zu Finanzdienstleistungen. Sie sollen nun - je nach Zuständigkeit in den Ländern - Angebote unter anderem zur Altersvorsorge, für Konsumentenkredite und Versicherungen tiefergehend analysieren. In Hamburg liegt der Fokus auf Lebens-, Hausrat- und privaten Krankenversicherungen.

