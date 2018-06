Hamburg (dpa/lno) - Mittelfeldspieler Michael Görlitz verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und schließt sich dem Aufsteiger Arminia Bielefeld an. Wie der Hamburger Club am Freitag mitteilte, unterschrieb der 28-Jährige bei den Ostwestfalen einen Zweijahresvertrag. Görlitz war zur Saison 2013/14 vom FSV Frankfurt in die Hansestadt gewechselt, brachte es bei den Kiezkickern aber auf nur zwölf Zweitligaeinsätze. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Mitteilung FC St. Pauli