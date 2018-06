Hamburg (dpa/lno) - Thomas Hengelbrock (57), Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters, wird TV-Moderator bei Arte. Der eloquente Dirigent, der mit Beginn der Spielzeit 2016/17 fester Gastdirigent beim Orchestre de Paris wird, werde am Sonntag (14.6./18.30 Uhr) erstmals die Sendung "Musik entdecken mit Thomas Hengelbrock" moderieren. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag in Hamburg mit, der die Sendung für den deutsch-französischen Kulturkanal entwickelt hat.

Darin erkläre Hengelbrock, dem die Moderatorin Alice Tumler zur Seite steht, auf anschauliche Weise klassische Musik: Wie werden Gefühle in Musik umgesetzt? Welche Wirkung hat der Rhythmus auf uns? Was wollte der Komponist ausdrücken? In der ersten 45-minütigen Sendung steht mit "Romeo und Julia" die wohl berühmteste Liebesgeschichte der Welt im Fokus. Nach NDR-Angaben sind weitere Folgen in Planung.

