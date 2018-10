Hamburger (dpa/lno) - Bei einem Brand in einem Hamburger Wohnprojekt ist eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, kam es am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer. Dabei brannten eine Wohnung und Teile des Treppenhauses komplett aus, zeitweise griffen die Flammen auf das Dach über. Erste Meldungen über eine vermisste Person bestätigten sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am Montagmorgen nicht. Ein Bewohner musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar.