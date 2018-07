Hamburg (dpa) - Schauspielerin Caroline Peters (43) weiß, was sie mit einer Million Euro anfangen würde. "Ein Koch und ein Chauffeur - das würde so viele Dinge radikal verändern", sagte die 43-Jährige, die in der ARD-Serie "Mord mit Aussicht" als Sophie Haas ermittelt, am Montagabend in Hamburg bei einer Veranstaltung der Frauenzeitschrift "Brigitte". Keine Parkplatzsuche, kein Googeln mehr seien Vorteile eines eigenen Fahrers. "Der Mann fährt und unterhält einen noch dabei." Auch die Vorzüge eines eigenen Kochs wüsste Peters, die ihr Talent in der Küche als "es geht" einstuft, zu schätzen: "Die schnelle Küche für den Alltag ist das Schwierigste." Ihr Fazit: "Ein Chauffeur, der kochen kann, wäre noch toller."