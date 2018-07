Hamburg (dpa/lno) - Avantgarde für alle verspricht das Internationale Sommerfestival vom 5. bis zum 23. August in der Hamburger Kampnagel-Fabrik. "Die Avantgarde-Künstler haben radikale neue Formen entwickelt und immer auch die Öffnung und Überschneidung der Sparten vorangetrieben", sagte der künstlerische Leiter András Siebold am Dienstag in Hamburg. Auch das Sommerfestival versuche ein interdisziplinäres Festival zu sein, bei dem sich Musik, Tanz, Theater, Bildende Kunst und Performance überschneiden und in verschiedenen Querverbindungen neue Formate ausbilden. Eröffnet wird das Festival mit der Neufassung von "Available Light", einem Avantgarde-Klassiker von John Adams, Lucinda Childs und Frank Gehry.

