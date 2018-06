Hamburg (dpa/lno) - Eine Serie an Fahrzeugdiebstählen in Hamburg-Eidelstedt ist aufgeklärt: Fünf verdächtige Männer im Alter zwischen 23 und 27 Jahren sind festgenommen worden. Laut Polizeiangaben vom Donnerstag sollen sie im April fünf Autos im Wert von rund 140 000 Euro aus einer Kfz-Werkstatt gestohlen haben. Einer der Männer war dort angestellt. Die Wagen sind von der Polizei auf unterschiedliche Weise wiedergefunden worden. So wurden die Beamten beispielsweise auf eines der Fahrzeuge aufmerksam, als sie Cannabis rauchende Männern kontrollieren wollten. Ein anderer Pkw war von den mutmaßlichen Tätern über eine Internet-Plattform verkauft worden.

