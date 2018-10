Hamburg (dpa/lno) - Im Schleusengraben in Hamburg Bergedorf hat ein Passant eine Wasserleiche entdeckt. Sie sei am Donnerstagvormittag an einer Fußgängerbrücke gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität des Mannes sei noch nicht bekannt. Nach den bisherigen Ermittlungen gehe die Mordkommission nicht von einem Tötungsdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher. Gewissheit soll am Freitag eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin bringen.