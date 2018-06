Hamburg (dpa/lno) - Ein aufgewirbeltes Metallteil hat zu einem Unfall in Hamburg-Moorburg geführt, bei dem ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt wurden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Fahrer eines Lastwagens am Mittwoch die Metallplatte auf der Autobahn verloren. Ein Auto wirbelte das Metallstück den Angaben zufolge hoch, so dass es den Helm des Motorradfahrers traf. Der 49-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelleitplanke. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine gleichaltrige Mitfahrerin kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei