Hamburg (dpa/lno) - Neues Großereignis für Hamburg: Im Frühjahr 2017 wird das Festival "Theater der Welt" des Internationalen Theaterinstituts (ITI) in der Hansestadt stattfinden. Das hat Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos) am Freitag auf einem Pressetermin im Oberhafen angekündigt. Ein wichtiges Anliegen sei die Begegnung und Vernetzung Dutzender internationaler Bühnen, Gruppen und Solo-Künstler. Erstmals leitet das Festival, das bereits 1979 und 1989 in Hamburg ausgetragen wurde, kein Einzelkurator, sondern ein Viererteam aus Joachim Lux und Sandra Küpper (Thalia-Theater) sowie Amelie Deuflhard und András Siebold (Kampnagel). Zuletzt gab es "Theater der Welt" 2014 in Mannheim.

Deutsche Sektion Internationales Theaterinstitut