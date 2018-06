Hamburg (dpa/lno) - Robert Ferguson wird auch in der kommenden Saison für die Hamburg Towers in der 2. Basketball-Liga spielen. Der 30 Jahre alte Führungsspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Hanseaten um eine weitere Spielzeit, teilten die Hanseaten am Montag mit. "Rob war letzte Saison eine unumstrittene Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft auf und neben dem Platz. Ich bin sehr froh, dass er weiterhin für uns aufläuft", sagte Towers-Chefcoach Hamed Attarbashi über die Weiterverpflichtung des Amerikaners.

Mitteilung Hamburg Towers