Hamburg (dpa) - In der Fernsehserie "Game of Thrones" spielt sie eine ehemalige Hure, in Hamburg betätigte sich Schauspielerin Sibel Kekilli (35) als Stadtführerin für Kultautor George R.R. Martin (66), wie der am Sonntag erzählte. Sie habe mit ihm eine Kanalfahrt gemacht und ihm den alten Elbtunnel gezeigt, der älter sei als die Tunnels in New Jersey, erzählte Martin bei einer Lesung in der Hansestadt. Auch das Miniaturwunderland besuchte der begeisterte Figurensammler. Allerdings seien seine Figuren, die er seit Jahren sammle, etwas größer. Mit der Stadtführung revanchierte sich die Schauspielerin: Martin hatte Kekilli, die auch im Kieler "Tatort" mitspielt, kürzlich durch seinen Wohnort Santa Fe geführt und ihr dabei auch sein Lieblingsgericht Chili Con Queso nahegebracht.

