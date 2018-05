Hamburg (dpa) - Der Schriftsteller und Übersetzer Harry Rowohlt ist in Hamburg beigesetzt worden. Die Urnenbeisetzung habe bereits am Freitag im engsten Familien- und Freundeskreis stattgefunden, sagte sein Agent Ertu Eren am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Harry Rowohlt war vergangene Woche Montag (15. Juni) nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren in Hamburg gestorben. Es werde auch eine Trauerfeier geben, sagte Eren. Der Termin stehe allerdings noch nicht fest.