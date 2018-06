Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Planungen für ein Olympia-Gelände auf einer Elbinsel nehmen weiter Gestalt an. Aus vier Varianten zur Bebauung des Geländes Kleiner Grasbrook mit den olympischen Sportstätten sei eine bevorzugt ausgewählt worden, teilte die Stadtentwicklungsbehörde mit. Dazu sollen die Planungen schrittweise vertieft werden. Am Dienstagabend wurde der "Masterplan Olympic City" erneut öffentlich präsentiert. Hamburg bewirbt sich um die Austragung Olympischer Spiele 2024. Dem müssen die Bürger bei einem Referendum am 29. November noch zustimmen.

Bevorzugte Variante Olympic City

