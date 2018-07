Hamburg (dpa/lni) - Die Bundesliga-Fußballer des Hamburger SV müssen ihr erstes Spiel der Saison 2015/16 bei Rekordmeister Bayern München bestreiten. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag mit. Die Partie in der Allianz-Arena wird am Freitag, 14. August, um 20.30 Uhr angepfiffen. Zweitligist FC St. Pauli empfängt zum Saisonauftakt Aufsteiger Arminia Bielefeld. Das Spiel ist noch nicht terminiert und findet zwischen dem 25. und 27. Juli statt.

