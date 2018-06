Hamburg/Kiel/Lübeck (dpa/lno) - Zum Ende der dritten Streikwoche bei der Post haben Beschäftigte den Druck auf die Arbeitgeber mit Kundgebungen im Norden noch einmal erhöht. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi versammelten sich am Freitag in Hamburg rund 1200 Beschäftigte, um ihren Forderungen nach kürzeren Arbeitszeiten und 5,5 Prozent mehr Gehalt Nachdruck zu verleihen. In Kiel seien es rund 700 und in Lübeck etwa 500 Teilnehmer gewesen. Während der Demonstrationen sei der Betrieb in drei Postbankfilialen komplett eingestellt worden. Laut Verdi streiken bei der Post AG derzeit rund 32 000 Mitarbeiter, davon in Hamburg 1600, in Schleswig-Holstein 1700 und in Mecklenburg-Vorpommern 1100.