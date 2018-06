Rechtspopulistische Einwanderungsgegner haben kurzzeitig Balkons der SPD-Zentralen in Hamburg und Berlin besetzt und Transparente entrollt. Jeweils etwa ein Dutzend Anhänger der Gruppe "Identitäre Bewegung" protestierten damit am Sonntag gegen Einwanderung in Europa, wie die Polizei mitteilte. Die Teilnehmer kletterten mit Leitern auf die Balkons und entrollten Transparente mit Aufschriften wie "Macht die Grenzen dicht!". In Hamburg wurden die Transparente und Fahnen sichergestellt und die Personalien von elf Personen aufgenommen. In Berlin waren die Demonstranten schon verschwunden, als die Polizei eintraf.

Die "Identitäre Bewegung" kämpft nach eigenen Aussagen gegen angebliche Masseneinwanderung, Islamisierung und offene Grenzen. Sie stammt aus Frankreich. Eine gleichnamige Gruppe spielt eine Rolle im Roman "Unterwerfung" des französischen Autors Michel Houellebecq. Die Gruppen veröffentlichten auf ihrer Facebook-Seite Fotos von der Aktion. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Die Berliner Zeitung (Montag) hatte zuvor über die Aktion berichtet.

