Hamburg (dpa) - Mit rund 438 Millionen Fahrgästen hat die Hamburger Hochbahn 2014 in Bussen und U-Bahnen so viele Menschen wie nie zuvor befördert. Allerdings hat sich die Zuwachsrate mit O,6 Prozent verglichen mit den Vorjahren deutlich verringert. Hochbahn-Chef Günter Elste rechnet in der an Einwohnern wachsenden Hansestadt aber auch künftig mit einer steigenden Nutzung des Angebots. Die jüngste Abschwächung führte er am Montag unter anderem auf gesunkene Benzinpreise für Autofahrer und mehr Radfahrer zurück. Mit Investitionen in den barrierefreien Ausbau der U-Bahn-Stationen sowie des Streckennetzes wappnet sich die Hochbahn für weiteres Wachstum.

Der in den Ruhestand tretende Hochbahn-Chef wird zum 1. Februar 2016 von Henrik Falk, Finanz-Vorstand der Berliner Verkehrsbetriebe, abgelöst.

